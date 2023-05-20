مدحت العدل: لا يوجد لاعب في مصر يستحق ما يُدفَع له

شدد السيناريست والكاتب مدحت العدل، على ضرورة وضع سقف لرواتب لاعبي كرة القدم في مصر، معتبرا أنه يجب ألا يتخطى أي لاعب السقف المتفق عليه، لكون لا يوجد لاعب في مصر يستحق ما يُدفَع له.

ودلل عن خلال لقاء لبرنامج «بالخط العريض»، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الجمعة، رأيه بعدد من المسببات، قائلا: «مسابقة الدوري لا عظيمة ولا قوية مقارنة حتى بالدوريات العربية -أو في أوروبا، في نفس الوقت بنشوف اللاعبين في أوربا ما عدا 5 أو 6 أندية؛ يتقاضون رواتب أقل من اللاعبين في مصر».

وأضاف أن الأجور في أوروبا تتلاءم مع حجم ما يقدمه كل لاعب داخل أرضية الملعب من مستوى، معقبا: «محمد صلاح أكثر لاعبي ليفربول أجرًا؛ لأنه أكثر لاعب يؤدي، ونظام العالم كله هكذا، نحن في مصر لدينا حالة انفلات في أسعار ومرتبات اللاعبين على إيه معرفش!».

واستنكر تقاضي اللاعبين المصريين رواتب طائلة دون سبب، متسائلا: «معرفش في مصر اللاعيبه بتأخذ فلوس على إيه»، متابعا: « إزاي لاعب لا يقدم أي حاجة ولا نرى حتى الكرامات، ولا بيفوز ببطولة إفريقيا ولا حتى البطولة العربية عرفنا نأخذها، وبياخذوا ملايين في السنة على إيه!».

وشدد على ضرورة إصلاح منظومة الكرة المصرية وتطبيق مبدأ العدالة على الفرق المصرية كافة، معقبا: «الأهلي والزمالك ينالوا أكثر من حقهم، هل يتخيل أحد أن نادي الإسماعيلي العظيم أول بطل لمصر في بطولة أفريقيا، ومنبع أعظم اللاعبين في تاريخ مصر؛ حق رعايته لا تساوي ربع راتب لاعب في الأهلي والزمالك!».