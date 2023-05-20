العراق وروسيا: ملتزمان بقرار خفض الإنتاج الطوعي لتحالف «أوبك بلس»

جدد العراق وروسيا، الجمعة، موقفهما بالالتزام بخفض معدلات إنتاج النفط الخام الطوعي وفق اتفاق تحالف «أوبك بلس» الذي يضم البلدان المصدرة للنفط ( أوبك) وحلفاءها حتى نهاية العام الحالي.

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، في اتصال هاتفي، أهمية العمل الجماعي والتعاون والتضامن المشترك، للدول المنتجة للنفط (أوبك+) في تحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار أسواق النفط العالمية والتزام البلدين بالاتفاق وخفض الإنتاج الطوعي الى نهاية العام الجاري، حسب بيان لوزارة النفط العراقية.

وحسب البيان، فإن الجانبين استعرضا العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها ، وخصوصاً في قطاع النفط والطاقة، إلى جانب بحث تطورات الأسواق النفطية، والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.