رئيس المركز الأوكراني للحوار: إعلان فاجنر السيطرة على باخموت وهمي

قال الدكتور عماد أبو الرب، رئيس المركز الأوكراني للحوار، من كييف، إن الجيش الأوكراني لا يزال يؤكد وجود قواته في أطراف باخموت، لافتًا إلى أن القوات تتمركز في الاتجاه الشمالي الغربي للمدينة.



وأضاف في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»، مساء السبت، أن سقوط مدينة باخموت لا يعني انتهاء الحرب أو المعركة، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية ماضية في الدفاع عن أراضيها.



وذكر أن «بعض الخبراء العسكريين الأوكران أكدوا أن إعلان قوات فاجنر السيطرة الكاملة على باخموت مزيف»، موضحًا أن «فاجنر استنفدت العديد من قواتها، وإعلانها بتسليم باخموت الخميس المقبل ما هو إلا سعي لوضع القوات الروسية في خط المواجهة».



وأعلن قائد مجموعة فاجنر السيطرة على كامل مدينة باخموت، وأن قواته ستبدأ تسليم باخموت للجيش الروسي الخميس المقبل.



من جانبه نفي الجيش الأوكراني سيطرة فاجنر الروسية على باخموت بالكامل، وأن قواته مستمرة في القتال.





