 مطار تركي يعلق الرحلات الجوية بسبب اكتشاف جسم مجهول - بوابة الشروق
السبت 20 مايو 2023 5:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

مطار تركي يعلق الرحلات الجوية بسبب اكتشاف جسم مجهول

وكالات
نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 5:06 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 5:06 م
أفاد موقع " هبرلار" التركي، إنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية اليوم في مطار غازي عنتاب التركي بعد اكتشاف جسم مجهول في الأجواء القريبة من المطار.

ووفقا للموقع، لاحظ طاقما طائرتي ركاب، وجود جسم غير معروف على ارتفاع حوالي 2743 مترا.

واضاف الموقع، أن "الطاقمين أبلغا مركز المراقبة الجوية في غازي عنتاب بالوضع". وبعد أن تحقق مراقبو الحركة الجوية من وجود الجسم الغريب فعلا، تم تعليق الرحلات الجوية في مطار غازي عنتاب.

وتابع الموقع القول: "تمت إعادة توجيه بعض الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في غازي عنتاب، إلى مطاري سانليورفا وأضنة. منذ الليلة الماضية، تم إلغاء 26 رحلة جوية في مطار غازي عنتاب، بما في ذلك 13 إقلاع و 13 هبوط".

وذكرت السلطات، أنه لم يتم نشر- إخطار للطيار، ونوهت بأن بيانا رسميا بشأن هذه المسألة سيصدر في الساعات المقبلة.

وتسبب إلغاء الرحلات الجوية، في بقاء مئات الركاب ينتظرون لساعات في مطار غازي عنتاب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك