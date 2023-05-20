أطلق دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم وعدا للجماهير بأنه سيتم قضاء أشهر الصيف في محاولة لتحقيق النجاحات على أرض الملعب للنادي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن توتنهام عانى موسما صعبا مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي رحل في مارس الماضي ، قبل أن يستقيل فابيو باتريشي من منصبه كمدير للكرة الشهر الماضي، عقب عقوبة دولية بسبب مزاعم عن حسابات مزيفة خلال الفترة التي عمل بها في يوفنتوس.

وامتدت فترة عدم تتويج الفريق بأي لقب للموسم الخامس عشر على التوالي، كما أن آمال الفريق في احتلال أحد المراكز الأربع الأولى في الدوري انتهت، مع تزايد الاضطرابات الجماهيرية وسط نقص ملحوظ في التوجيه أو الشفافية من مجلس إدارة النادي .

وأصبح ريان ماسون هو ثالث مدير فني للفريق هذا الموسم، بعد إقالة كريستيان ستيليني من منصبه بعد فترة كارثية استمرت لأربع مباريات، وبما أن فترة البحث عن مدير فني ستدخل الشهر الثالث الأسبوع المقبل، فإن الجماهير هتفت بشكل متكرر لرحيل ليفي في المباريات الأخيرة.

ولكن في ملاحظات برنامجه للمباراة الأخيرة التي تقام على ملعب توتنهام في هذا الموسم أمام برينتفورد، قال ليفي :"كان هذا موسما صعبا".

وأضاف :"اتخذنا قرارات في كرة القدم خلال المواسم الأخيرة مبنية على أساس الطموح والرغبة لتحقيق النجاح للنادي، ولكن هذه القرارات لم تحقق ما كنا نأمله".

وأردف :"شعوركم بالإحباط مفهوم، وكلنا في النادي نتقاسمه".

وأكد :"سنقضي الفترة التي تسبق الموسم الجديد في العمل بكل قوة من أجل تهيئة نادينا لتحقيق النجاح على أرض الملعب ولعب كرة قدم ستحبون أن تأتوا وتشاهدوها".