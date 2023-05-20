 البرلمان العربي يندد بتعرض مبنى السفارة القطرية للاقتحام والتخريب في السودان - بوابة الشروق
السبت 20 مايو 2023 7:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

البرلمان العربي يندد بتعرض مبنى السفارة القطرية للاقتحام والتخريب في السودان


نشر في: السبت 20 مايو 2023 - 6:30 م | آخر تحديث: السبت 20 مايو 2023 - 6:30 م

ندد البرلمان العربي واستنكر بشدة تعرض مبنى سفارة دولة قطر في العاصمة السودانية الخرطوم، للاقتحام والتخريب، مؤكدا أن هذا الاقتحام يعد عملا إجراميا يتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تفرض حماية البعثات الدبلوماسية وتوفير الأمن لها واحترام حرمتها.

وشدد البرلمان العربي، في بيان، على ضرورة عدم المساس بالبعثات الدبلوماسية وتوفير التأمين الكامل لها، معربا في الوقت ذاته عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية في السودان في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

وجدد البرلمان العربي مطالبته جميع الأطراف السودانية بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعودة للحوار السياسي وإعلاء مصلحة الشعب السوداني فوق أي اعتبار.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك