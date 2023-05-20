أعلن السيناريست والكاتب مدحت العدل، عن عودة الفنانة شريهان إلى شاشة الدراما والمسرح مرة أخرى، قائلا: «نحن بصدد مسلسل ضخم ومسرحية بالتوازي، شريهان فنانة ملهمة تتعامل مع الفن بروح الهواية والدأب، وتشعر إلى الآن أن عمرها 16 سنة على المسرح».

وكشف خلال لقاء لبرنامج «بالخط العريض»، مع الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الجمعة، عن انشغال الفنان محمد رمضان بتصوير فيلم «على الزيرو» خلال التوقيت الحالي، لافتا إلى طرح الفيلم أول أيام عيد الأضحى.

وبشأن الخلافات الأخيرة مع الفنانة غادة عبد الرازق، قال: «فنانة جميلة وبحبها على المستوى الشخصي، وأول مشاركاتها كانت معي في فيلم البطل، ممثلة هائلة لكن طريقة تعاملنا مع بعض لم تريحني فقررت الابتعاد».

وأشار إلى احتمالية إعادة إنتاج الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، مبديا ترحيبه الشديد بمشاركة أبطال العمل في الجزء الأول، موضحا أن دور الفنان أحمد السقا؛ كان محور الخلاف الوحيد في الجزء الأول.

وتابع: «كان من المفترض أن يقدم دور (علي) الراحل عامر منيب، ثم حصل اختلاف، إلى جانب اختلاف بشأن تبديل دور منى زكي بغادة عادل».