نيابة قنا تصرح بدفن 4 جثث من ضحايا انهيار منزل الترامسة

صرحت النيابة العامة بمحافظة قنا، اليوم السبت، بدفن 4 من ضحايا انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية الترامسة بمركز قنا، وذلك بعد معاينة فريق من النيابة لجثث الضحايا الأربعة بداخل مستشفى قنا العام.

كما قررت النيابة تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا؛ للوقوف على أسباب انهيار المنزل، مع سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، قد تلقت إخطارا بانهيار منزل مكون من 3 طوابق مبني بالطوب اللبني بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وانتقل محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، يرافقه اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، لموقع انهيار المنزل؛ وذلك لمتابعة جهود إنقاذ سكان العقار المنكوب.

وقال السكرتير المساعد، إنه فور ورود بلاغ انهيار المنزل، تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين، و8 معدات تدخل سريع لرفع الأنقاض، كما انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بشكل فوري لانتشال المصابين والعالقين، وذلك وسط تواجد أمني مُكثف من قيادات مديرية أمن قنا، حيث تم فرض كردون أمني حول موقع العقار؛ لتسهيل مهام فرق الإنقاذ، وتيسير عمل معدات التدخل السريع، وكذلك للحفاظ على المواطنين من التعرض لأي إصابات.