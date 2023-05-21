مدير الوداد المغربي: تمنيت مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف حسن بن عبيشة المدير الرياضي للوداد المغربي، أنه كان يتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بن عبيشة في تصريحات تليفزيونية، إن الوداد لم يظهر بشكل جيد في لقاء الذهاب ضد ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي، لكنه نجح في العودة خلال الإياب بمستوى مميز ونتيجة جيدة.

وأضاف أن الشكل الجيد للوداد يرجع إلى المدير الفني البلجيكي فاندنبروك الذي اعتمد على وسط الملعب والدفاع للخروج بنتيجة التعادل بجانب التبديلات التي أجراها وساعدت على التأهل.

وأكمل أن مواجهة الأهلي والوداد مكررة في السنوات الماضية، موضحًا أنه ربما تكون الأفضلية للوداد لكن الأهلي تأهل للنهائي 4 مرات على التوالي.

واستطرد أن لعب الأهلي مع الوداد مرتين على التوالي في النهائي يجعل الفرص متساوية خاصة وأن الأحمر يضم لاعبين مميزين مثل حسين الشحات.

وواصل أن المباراة تحسمها التفاصيل الصغيرة، مشيرًا إلى أن مستوى الأهلي مرتفع مع مديره الفني مارسيل كولر، كما أنه يضم لاعبين مميزين في وسط الملعب مثل حمدي فتحي ومروان عطية وإليو ديانج، متمنيًا خروج المباراة بروح رياضية بين الفريقين.