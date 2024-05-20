إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الأرجنتيني في مدريد بعدما هاجم الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لفظيا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وقرينته بيجونا جوميز.

وشارك الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتطرف، خافيير ميلي، في مسيرة انتخابية نظمها حزب "فوكس" الشعبوي اليميني الإسباني من أجل الانتخابات الأوروبية في مدريد أمس الأحد، حيث انتقد بشدة الحكومة اليسارية الإسبانية ووصف قرينة رئيس الوزراء الإسباني، بيجونا جوميز بأنها "فاسدة".

وفي رد فعل أولي على هجوم ميلي، قال سانشيز "ما رأيناه أمس في مدريد يظهر الخطر الذي يشكله هذا المتطرف اليميني على مجتمعات مثل مجتمعنا، والذي تعتمد فيه الديمقراطية على ركائز التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والتعايش".

وأضاف أن الاحترام ضروري حتى في العلاقات بين حكومات لديها آراء أيديولوجية مختلفة.

وقال ألباريس في وقت سابق لإذاعة "آر تي في إي" الإسبانية، إنه تم طلب تقديم "اعتذار علني" من ميلي، وإلا فسيتم اتخاذ إجراءات، بعدما استدعت مدريد بالفعل سفيرها لدى بوينس آيرس للتشاور "لأجل غير مسمى".

وذكرت قناة "آر تي في إي" ووسائل إعلام محلية أخرى أن مدريد تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الواقعة.

واستبعد متحدث باسم الحكومة الأرجنتينية في البداية تقديم اعتذار.

واتهم ألباريس الرئيس الأرجنتيني بـ "التدخل في شؤون إسبانيا الداخلية"، وقال إنه من غير المقبول أن يقوم "رئيس دولة أجنبية بزيارة دولة لإهانة مؤسساتها".

وتحدث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس عن "هجوم مباشر على ديمقراطيتنا، وعلى مؤسساتنا وعلى إسبانيا".

وحظي الرئيس الأرجنتيني الليبرالي المتشدد أمس الأحد باستقبال حافل في العاصمة الإسبانية مدريد في مسيرة انتخابية نظمها حزب فوكس اليميني الشعبوي.

وأدلى ميلي بخطاب أمام ما يقرب من 11 ألف مشارك في المسيرة من أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وخلال كلمته، قال الرئيس الأرجنتيني، الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي"، إنه يجب أن نقول "لا مزيد من الاشتراكية اللعينة والسرطانية"، مضيفا أن الاشتراكية تؤدي إلى "العبودية أو الموت"، وأن العدالة الاجتماعية هي "دائما ظالمة".

وتم الاحتفاء بميلي مثل "نجوم الروك" في ساحة بالاسيو دي فيستالاجري، وفقا لصحيفة "إل موندو" الإسبانية ووسائل إعلام أخرى.

وقال زعيم حزب فوكس سانتياجو أباسكال " شكرا جزيلا لك، خافيير ميلي، على الرعب الذي تسببت به لليسار في الغرب".

وكان من بين المشاركين عدد كبير من السياسيين من التيار اليميني الشعبوي ومن القوميين المحافظين من خارج البلاد، من بينهم الفرنسية مارين لوبان من حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف ، والبرتغالي أندريه فينتورا، والتشيلي خوسيه أنطونيو كاست وأيضا الوزير الإسرائيلي للعدالة الإجتماعية عميحاي شيكلي.

وشاركت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في الحدث بكلمة عبر رابط الفيديو نالت استحسان الحضور.

وبعث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان برسالة والتي وصف فيها انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة خلال الفترة من 6 إلى 9 يونيو المقبل بأنها "معركة مشتركة كبيرة" ضد أوروبا التي تشجع "الهجرة الجماعية غير الشرعية".