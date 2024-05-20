الطاقة الذرية: مواد مشعة تعرضت للسرقة أو الفقدان في 168 حالة العام الماضي

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتحسين حماية نقل المواد المشعة.

وأعلنت الوكالة اليوم الاثنين في مستهل مؤتمر عن السلامة النووية في فيينا، أن 31 دولة سجلت العام الماضي تعرض مواد مشعة للفقدان أو الوقوع في الأيدي الخطأ في 168 حالة إجمالا.

وأشارت الوكالة إلى أن العدد العام الماضي يتوافق مع متوسط الحالات التي تم رصدها على مدار الأعوام الماضية.

ومنذ أن بدأت التسجيلات عام 1993 بلغ إجمالي هذه الحالات 4200 حالة.

ووفقا لبيانات الوكالة، فإن أكثر من نصف السرقات تحدث أثناء نقل المواد المشعة. وغالبا ما تشتمل هذه على نفايات معدنية ملوثة أو أجهزة تقنية مجهزة بمصادر إشعاعية أو بضائع طبية.

وحذرت إيلينا بوجلوفا، رئيسة قسم السلامة النووية في الوكالة من أن "المواد النووية وغيرها من المواد المشعة تظل عرضة لمخاطر السلامة أثناء النقل".

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن الجريمة نادرا ما تكون واضحة عندما تختفي مثل هذه المواد التي تهدد الصحة. وفي العام الماضي تم ربط ست حالات فقط بالاتجار غير المشروع أو النوايا الإجرامية. وفي معظم الحالات الأخرى، تم التخلص من مواد مشعة أو نقلها دون الحصول على الترخيص الخاص بذلك على سبيل المثال.

وفي السنوات الأخيرة، لم تسجل الوكالة سوى عدد قليل من الحوادث الإجرامية في كل عام على حدة، بينما زاد عدد الحالات غير الجنائية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.