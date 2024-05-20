يحتفل أبطال وصناع فيلم "بنقدر ظروفك"، غدا الثلاثاء، بعرضه الخاص، بأحد سينمات مدينة ٦ أكتوبر.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض المصرية بعد غد الأربعاء الموافق ٢٢ من شهر مايو الجاري، على أن يعرض في سينمات الخليج، والأردن، وسوريا، والعراق بدءا من يوم الخميس الموافق ٢٣ من الشهر ذاته.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول هموم المواطن المصري، خاصة في ظل غلاء الأسعار، وجشع التجار، وهبوط بعض طبقات المجتمع.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة: أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني.