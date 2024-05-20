 غدا.. العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك بأحد سينمات مدينة 6 أكتوبر - بوابة الشروق
الإثنين 20 مايو 2024 6:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

غدا.. العرض الخاص لفيلم بنقدر ظروفك بأحد سينمات مدينة 6 أكتوبر

إسراء زكريا
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 6:23 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 6:23 م

يحتفل أبطال وصناع فيلم "بنقدر ظروفك"، غدا الثلاثاء، بعرضه الخاص، بأحد سينمات مدينة ٦ أكتوبر.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض المصرية بعد غد الأربعاء الموافق ٢٢ من شهر مايو الجاري، على أن يعرض في سينمات الخليج، والأردن، وسوريا، والعراق بدءا من يوم الخميس الموافق ٢٣ من الشهر ذاته.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول هموم المواطن المصري، خاصة في ظل غلاء الأسعار، وجشع التجار، وهبوط بعض طبقات المجتمع.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة: أحمد الفيشاوي، ومي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ، ومحمد محمود، وهو من تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج شركة كولومبيا للإنتاج الفني.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك