الاتحاد الأوروبي يقدم 13 مليون يورو لتحسين الأمن الغذائي في موريتانيا

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أعلنت وزارة الاقتصاد والتنمية الموريتانية، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاق يمول بموجبه الاتحاد الأوروبي مشروعا لتحسين الأمن الغذائي في البلاد بقيمة إجمالية 13 مليون يورو.

وبحسب بيان للوزارة ،وقع الاتفاق وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، جويليم جونس.

وأوضح البيان أن المشروع يهدف إلى "تطوير سلاسل قيمية ذات قدرة غذائية وتجارية كبيرة لدفع النمو الشامل للمناطق الريفية وضمان تموين أفضل للمراكز الريفية والحضرية بمنتجات نوعية ورخيصة".

ومن جانبه، قال جونس إن الهدف من الاتفاقية هو "دعم نظام غذائي صحي وآمن ومتنوع، في متناول جميع سكان موريتانيا، وتعزيز الزراعة المنتجة والتنافسية والمسؤولة بيئيا والمتكيفة مع تغير المناخ".

وتعاني موريتانيا من ضعف القدرات في مجال الأمن الغذائي ناتج عن الجفاف والعجز المستمر في الأمطار وانخفاض الإنتاج من الحبوب والغذاء والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.