مجلس صیانة الدستور في إيران: ینبغی إجراء الانتخابات الرئاسیة فی غضون 50 یوما

قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الاثنين، إنه ینبغی إجراء الانتخابات الرئاسیة فی غضون 50 یوما، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تسنيم" الايرانية.

وأضاف المتحدث، أن الدستور نص على مثل هذه الحالات، فبعد موافقة قائد الثورة، سيتولى النائب الأول للرئيس صلاحيات الحكومة.

وأوضح: "كما سيتم تشكيل مجلس من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية وغيرهم من المسؤولين، ويكلف هذا المجلس بتوفير ظروف انتخاب رئيس الجمهورية خلال 50 يوما على الأكثر... لا توجد مشكلة، وسوف يحدث ذلك وفقا للدستور".

من ناحية أخرى، نقلت وكالة أنباء "تسنيم" عن عضو بهيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي، القول: "بعد شهادة الرئيس (إبراهيم رئيسي)، لن يعقد البرلمان جلسة علنية غدا، ولن تقام مراسم اختتام الدورة الـ11 وافتتاح الدورة الـ12 بنفس الأسلوب السابق".