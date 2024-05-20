الرئيس الأذربيجاني يعزي المرشد الأعلى الإيراني في وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

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بعث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، رسالة تعزية إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في وفاة الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، وغيرهما من المرافقين لهما في حادث تحطم مروحية.

وأفادت وكالة "أذرتاج" الرسمية الأذربيجانية للأنباء، بأن رئيس البلاد كتب في رسالة التعزية: "نشعر بصدمة شديدة بسبب الحادث المأساوي لجمهورية إيران الإسلامية وشعبها - وفاة رئيس جمهورية إيران الإسلامية سيد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقين لهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر. وفقد الشعب الإيراني في شخص الرئيس سيد إبراهيم رئيسي رجل دولة بارزا خدم بلاده بإخلاص طوال حياته. ستبقى ذكراه العزيزة حية في قلوبنا دائما".

وتقدم الرئيس الاذربيجاني باسمه وبالنيابة عن الشعب الاذربيجاني، بخالص تعازيه للمرشد الديني الأعلى الإيراني وأسر وأقارب الضحايا والشعب الإيراني أعرب عن مشاركته حزنهم.

ونقلت وكالة أنباء "أذرتاج" عن بيان نشرته وزارة الخارجية الأذربيجانية على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه: "لقد شعرنا بحزن عميق إزاء النبأ الرهيب عن وفاة رئيس جمهورية إيران الإسلامية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان والحاكم العام لمحافظة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي وإمام تبريز محمد علي هاشم، وغيرهم من المرافقين لهم أثناء حادث تحطم المروحية".

وأضاف: "نقدم خالص تعازينا لأسر وأقارب جميع الذين لقوا حتفهم خلال الحادث المأساوي. وفي هذا اليوم المرير، تقف أذربيجان متضامنة مع جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة والصديقة".