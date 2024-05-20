بوتين يتعهد لخامنئي بفعل كل ما يلزم بشأن حادث طائرة الرئيس الإيراني

قال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، اليوم الإثنين، إنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأطلعه على آخر تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقال جلالي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، إنه على الرغم من عطلة أمس الأحد، عقد الرئيس الروسي اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن في روسيا الاتحادية في الساعة 10 مساء الأحد، وكنت حاضرا بوصفي سفيرا لإيران.

وأضاف السفير الإيراني في موسكو، "في هذا اللقاء، قال لي الرئيس بوتين لقد شعرنا بحزن شديد بسبب حادثة مروحية الرئيس الإيراني. تأكدوا من نقل رسالتي إلى المرشد الأعلى في إيران، سنفعل كل ما يلزم للمساعدة".

وأصدر الرئيس بوتين توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد المركز الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.

وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".

وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصًا ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.