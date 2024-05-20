صحة مطروح: تقديم خدمات طبية لأكثر من 370 مواطنا بالنجيلة من خلال قافلة طبية مجانية

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح، إنه تم تقديم خدمات طبية لأكثر من 370 مواطناً من مدينة النجيلة، من خلال قافلة الدعم الطبي والعلاجي لمستشفى النجيلة المركزي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه تم تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بمستشفى النجيلة المركزي لخدمة أهالي مدينة النجيلة. تم خلالها الكشف وتوفير العلاج من خلال 12 تخصصاً طبياً، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة والتدريب وتبادل الخبرات. حيث سجلت عيادة الباطنة 27 حالة، وعيادة الجلدية 9 حالات، وعيادة العلاج الطبيعي 2 حالة، وعيادة الأطفال والمبتسرين 29 حالة، وعيادة العظام 17 حالة، وعيادة تنظيم الأسرة 6 حالات، وعيادة النساء والولادة 5 حالات، وعيادة الرمد 16 حالة، وعيادة الجراحة العامة 8 حالات، وعيادة الأسنان 11 حالة، وعيادة الأنف والأذن 19 حالة، وعيادة التخاطب 13 حالة.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لعدد 74 منتفعاً، وخدمات الأشعة لعدد 26 منتفعاً، وخدمات التحاليل الطبية لعدد 15 منتفعاً، وخدمات التثقيف الصحي لعدد 96 حالة.

وأكد أن أعمال القافلة تأتي في إطار خطة وضعتها مديرية الصحة بمطروح وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.