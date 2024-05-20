تذكرة قطارات شهرية تجذب الركاب في ألمانيا

قالت شركة السكك الحديد الألمانية (دويتشه بان) إنها سجلت زيادة بواقع 28% في حركة السفر عبر القطارات الإقليمية منذ إدخال ما يطلق عليها تذكرة "دويتشلاند تيكت" قبل 12 شهرا.

وقالت إيفلين بالا، عضو مجلس إدارة دويتشه بان، إن إدخال التذكرة شهد زيادة كبيرة في عدد المسافرين المحليين، واصفة إياها بـ"صاروخ للنقل الإقليمي".

وتسمح التذكرة التي تبلغ تكلفتها الشهرية 49 يورو لحاملها بالسفر لمرات غير محددة على شبكة دويتشه بان المحلية وعلى أغلب خدمات النقل العام المحلية.

وأعلنت دوتيشه بان الشهر الماضي "إجمالا،نحو ثلثي ركاب خدمة النقل المحلية والإقليمية في دويتشه بان ممن يحملون تذكرة دويتشلاند تيكت، هم في الأساس عاملين".

وفي حين أن "كل رحلة ثانية" باستخدام التذكرة هي للمدرسة أو العمل، بحسب دويتشه بان، فأنها تثبت شعبيتها في عطلات نهاية الأسبوع، حيث أن الركاب الذين يستخدمون تلك التذكرة يسافرون أبعد ممن يشترون تذاكر الرحلة الواحدة بنسبة 20 في المئة.

وتحاكي جهات التشغيل في دول أخرى دويتشه بان، حيث أعلنت الخدمة الوطنية البرتغالية العام الماضي عن إدخال تذكرة بتكلفة 49 يورو وتعتزم الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية (اس ان سي اف) القيام بالمثل في الوقت المناسب لمواكبة استضافة باريس دورة الألعاب الأولمبية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت دويتشه بان عن العديد من خيارات البطاقات لمشجعي كرة القدم الذين يتوجهون إلى ألمانيا لمشاهدة بطولة أمم أوروبا 2024.

ويبدو أن الطلب على رحلات القطارات المحلية والدولية في أوروبا في ازدياد حيث أن بعض الحكومات تبحث توسيع القيود على رحلات الطيران القصيرة بينما جرى إحياء العديد من خطوط قطارات النوم من بينها القطار الليلي بين برلين وباريس.