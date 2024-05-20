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دول الخليج تعلن تضامنها مع طهران عقب مصرع الرئيس الإيراني

الرياض - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 3:21 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 3:21 م

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي الست، اليوم الإثنين، تضامنها مع طهران في الظروف العصيبة عقب مصرع الرئيس الإيراني ومرافقيه بعد تحطم مروحية تقلهم.

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان اليوم ،" عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى حكومة إيران وشعبها في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ، والوفد المرافق إثر الحادث المؤسف لتحطم طائرتهم".

وأكد البديوي "على تضامن مجلس التعاون مع حكومة وشعب إيران في هذه الظروف العصيبة، ومجدداً لعائلات الضحايا خالص العزاء وعميق المواساة في هذا المصاب الجلل".

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