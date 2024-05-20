نشأت الديهي: إنجازات الدولة في كافة المجالات غير مسبوقة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الانجازات التي حدثت خلال السنوات الأخيرة غير مسبوقة في كل المجالات وكافة مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الإعلام الذي يتحدث عن الواقع والحقيقة يتعرض لإبتزاز صريح ووضيع ورخيص من كتائب جاهزة ومُجهزة للهجوم على أي اعلامي يتحدث على أن الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن هذا الابتزاز لن يخيف الإعلام المصري ، معقبًا: "هذا الابتزاز الذي يتعرض له الإعلاميين يُؤكد أننا نسير في طريق الحق"

وأضاف: "والله والله ما في دولة في العالم قامت بـ12 ألف كيلو طرق في 10 سنوات فقط، لولا هذه الطرق لما نجحت الدولة في استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية، ..لما نتكلم عن الإنجازات في ناس تنتقد الإعلاميين وتقول انتوا بتطبلوا،.. لن نخضع لإبتزاز هؤلاء".