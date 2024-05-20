أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاتنين، مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما إثر تحطم مروحية، أمس الأحد، في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان على متن المروحية أيضا إمام جمعة تبريز آية الله آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، والعميد سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وعنصر من الحرس الثوري والطيار ومساعد الطيار ومسئول فني.

ولم يكن حادث الرئيس الإيراني هو الأول في وقائع مصرع رؤساء الدول إثر حوادث تحطم جوي، فقد سبقه 5 رؤساء دول آخرين -سواء في مناصبهم أو سابقين-.

وقال موقع "سي.نيوز" الفرنسي، إن هناك رؤساء دول سابقين ورؤساء دول كانوا لا يزالون في مناصبهم وقت وفاتهم، قد لقوا مصرعهم في حوداث تحطم للطائرات وهم:

• 6 فبراير 2024: سيباستيان بينيرا، رئيس تشيلي السابق

توفي رئيس دولة تشيلي السابق سيباستيان بينيرا عن عمر ناهز 74 عامًا في حادث طائرة هليكوبتر في 6 فبراير الماضي، وتحطمت الطائرة في لاجو رانكو، وهو منتجع ترفيهي يقع عند سفح سلسلة جبال الأنديز في تشيلي.

وأعلن الرئيس التشيلي اليساري جابرييل بوريتش، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام، على هامش الجنازة الرسمية لسلفه، قائلا: "لقد ساهم الرئيس بينييرا، من خلال رؤيته، في إبرام اتفاقيات كبرى لصالح البلاد".

وأوضح الرئيس التشيلي في خطاب متلفز: "لقد كان ديمقراطيًا منذ البداية وسعى حقًا إلى ما يعتقد أنه الأفضل للبلاد".

وخدم السبعيني فترتين بين عامي 2010 و2014 وكذلك بين عامي 2018 و2022. وانتخب ديمقراطيا، وكان أول رئيس تشيلي يميني بعد دكتاتورية أوغستو بينوشيه (1973-1990).

• 10 أبريل 2010: ليخ كاتشينسكي، رئيس بولندا

تحطمت طائرة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي - الشقيق التوأم لياروسلاف كاتشينسكي، الذي حكم معه بولندا من يوليو 2006 إلى نوفمبر 2007 - في 10 أبريل 2010 أثناء محاولتها الهبوط وسط ضباب كثيف في سمولينسك في روسيا، مما أسفر عن مقتل 96 من ركابها.

ورجحت عدة نظريات احتمال وقوع هجوم، في حين تحدثت نتائج لجنة التحقيق البولندية التي أجريت عام 2011 عن "أخطاء" ارتكبت من الجانبين الروسي والبولندي.

• 1 مارس 2004: بوريس ترايكوفسكي، رئيس مقدونيا

في الأول من مارس عام 2004، توفي الرئيس المقدوني بوريس ترايكوفسكي مع مساعدين مقربين له في حادث تحطم طائرة في جنوب البوسنة. وتقع هذه المنطقة في منطقة وعرة بشكل خاص، بسبب كثرة الألغام التي لا تزال موجودة منذ حرب 1992 إلى 1995.

لقد لعب بوريس ترايكوفسكي، الذي انتخب لمدة خمس سنوات، والذي يبلغ من العمر 47 عاماً، دوراً أساسياً في تحقيق الاستقرار في بلاده. بعد مرور عشر سنوات على الحادث، خلص تحقيق دولي إلى وجود العديد من الأخطاء التجريبية.

6• أبريل 1994: جوفينال هابياريمانا، رئيس رواندا

حدث مهم في التاريخ، ذلك الذي أدى إلى الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا. وفي 6 أبريل 1994، أطلق صاروخان على كيجالي، العاصمة الرواندية، مما أدى إلى تحطم الطائرة الرئاسية جوفينال هابياريمانا.

وكان هذا الهجوم، الذي لم يتم الإعلان عن المسئول عنه مطلقًا، بمثابة الدافع وراء الإبادة الجماعية لآلاف التوتسي في البلاد. واتُهمت فرنسا بلعب دور في هذا الهجوم لكن محكمة النقض الفرنسية خلصت إلى رفض القضية.

• 19 أكتوبر 1986: مقتل أول رئيس لموزمبيق المستقلة

قُتل أول رئيس لموزمبيق المستقلة، سامورا ماشيل، مع 24 آخرين إثر تحطم طائرة مدنية سوفيتية كانوا على متنها.

وأشارت لجنة تحقيق جنوب أفريقية إلى إخفاقات الطاقم السوفيتي التي تسببت في وقوع الحادث.