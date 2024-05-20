 ضبط 4 متهمين بتجميع خام الذهب الناتج عن تنقيب غير مشروع بأسوان - بوابة الشروق
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ضبط 4 متهمين بتجميع خام الذهب الناتج عن تنقيب غير مشروع بأسوان

التنقيب عن الذهب
التنقيب عن الذهب
مصطفى عطية:
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 3:25 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 3:25 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن أسوان القبض على 4 أشخاص بأسوان لتجميعهم خام الذهب الناتج عن التنقيب غير المشروع وسبكه وإعادة تصريفه.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط مالك مسبك ذهب، كائن بدائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزته قطع لخام الذهب مختلفة الأشكال وزنت 500، وجهاز لتحديد عيار الذهب، وماكينة لعد النقود، جهاز لاب توب، مبرد كهربائى، ميزان حساس، مبلغ مالى.

وبمواجهته اعترف بإدارته المسبك وشراء خام الذهب من 3 أشخاص -أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول- تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من الذهب الخام.

وبمواجهتهم اعترفوا باستخلاص خام الذهب الناتج عن التنقيب العشوائي من المناطق الجبلية بقصد بيعه والتربح منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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