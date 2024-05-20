إسبانيا تؤكد اعتزامها توريد 10 دبابات أخرى طراز ليوبارد إلى أوكرانيا

أكدت إسبانيا اعتزامها تسليم نسخ أخرى أقدم من الدبابات القتالية طراز ليوبارد 2 ايه4 لأوكرانيا بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسبانية في مدريد أن وزيرة الدفاع مارجاريتا روبليس أكدت هذا اليوم الاثنين خلال مؤتمر عبر الفيديو لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا دعا إليه نظيرها الأمريكي لويد أوستن.

ونقلت الوزارة عن روبليس قولها إن مدريد ستلتزم بمواعيد التسليم المتفق عليها، كما أنها سترسل المزيد من صواريخ باتريوت المضادة للطائرات وأنواع مختلفة من الذخيرة.

كانت الحكومة الإسبانية اليسارية برئاسة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أرسلت إلى أوكرانيا في العام الماضي عشر دبابات من طراز ليوبارد 2 ايه 4.

وفي مارس الماضي أعلنت الحكومة الإسبانية عن نيتها إرسال ما مجموعه 19 دبابة أخرى من هذا الطراز خلال هذا العام متعهدة بإرسال أول عشر دبابات بحلول نهاية يونيو على أن يتم إرسال التسع المتبقية في شهر سبتمبر المقبل.

يذكر أنه إلى جانب حوالي مئة دبابة من طراز ليوبارد 2ايه4، تمتلك إسبانيا أيضًا أكثر من 200 دبابة من الطراز الأحدث 2ايه6، غير أن مدريد لا ترغب في تقديمها لأوكرانيا حيث لفتت إلى أنها تحتاج إلى هذه الدبابات لأغراض الدفاع الوطني.

وأكدت روبليس اليوم على "الجهود الكبيرة" التي بذلتها بلادها بالفعل لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، وذكرت في هذا الصدد بشكل خاص تدريب جنود أوكرانيين، وشددت روبليس على أن إسبانيا ستواصل دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا.