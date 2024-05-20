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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس الصيني: وفاة إبراهيم رئيسي خسارة كبيرة لإيران

بكين - د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 1:04 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 1:04 م

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن "عميق حزنه" على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي جرى العثور على جثمانه اليوم الإثنين، بعد تحطم مروحيته في طقس ضبابي فوق منطقة جبلية.

وقدم شي "خالص تعازيه" لإيران حكومة وشعبا، بحسب ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بكين، نيابة عن الرئيس.

وقال المتحدث إن رئيسي قدم "إسهامات مهمة للحفاظ على أمن واستقرار إيران، والترويج للتنمية والرخاء الوطنيين، والقيام بجهود إيجابية لتوطيد وتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين الصين وإيران".

وأضاف "وفاته المؤسفة خسارة كبيرة للشعب الإيراني، كما أن الشعب الصيني خسر صديقا جيدا".

وتحافظ الصين على علاقات سياسية جيدة مع إيران، كما وسعت الدولتان تعاونهما الاقتصادي بشكل مطرد.

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