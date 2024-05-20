كلية التربية النوعية بجامعة طنطا تنظم ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين، بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات، تحت رعاية الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت الدكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية، أن الملتقى في نسخته الثالثة يتواكب مع استراتيجية جامعة طنطا وقطاع خدمة المجتمع، بضرورة ربط الكلية بأقسامها المختلفة بسوق العمل، بهدف توفير فرص عمل وتدريب مناسب للطلاب والخريجين، تزامنا مع توجهات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.



وأضافت أن حضور الملتقى فرصة للتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامج الكلية بما يتواكب مع تلك الاحتياجات، وكذلك إتاحة فرصة التواصل المباشر لطلاب وخريجي الكلية مع ممثلي الشركات، وتعظيم الاستفادة من الشراكات المجتمعية لعمل دورات تدريبية وعقد بروتوكولات تعاون لتوظيف خريجي الكلية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأشادت بالدور الحيوي للجهات المشاركة ودعمها الكامل للطلاب والخريجين، والمساعدة في إعدادهم وتأهيلهم، وتحسين مساراتهم المهنية.

فيما شهدت فعاليات الملتقى مشاركة أكثر من 10 شركات في مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الغربية، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وكذلك عرض بعض التجارب الناجحة لخريجي قسم التربية الفنية دفعات 1995، 2008، 2018.

و شارك في فعاليات الملتقى الدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، وعزة سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا، وناصر أبو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية، وعدداً كبير من الخبراء ورجال الأعمال، وطلبة وطالبات أقسام الكلية.