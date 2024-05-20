إصابة 10 أشخاص بسبب صاعقة برق في دريسدن بألمانيا

تسببت صاعقة برق وقعت في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا مساء اليوم الاثنين، في إصابة عشرة أشخاص بعضهم إصابته خطيرة.

وأعلنت قوات الإطفاء أن شخصين من المصابين تعرضا لسكتة قلبية وتم إنعاشهما ونقلهما إلى المستشفى، فيما تم نقل ثمانية أشخاص آخرين مصابين إلى المستشفيات مشيرة إلى أنهم كانوا يشتكون من الأعراض النمطية التي تظهر بعد التعرض لصاعقة البرق مثل الشعور بوخز في الأطراف.

ووقعت صاعقة البرق في مرج نهر إلبه في منطقة رزونجارتن.

وقامت الشرطة بالانتشار لتطويق المنطقة حسبما صرح متحدث باسم الشرطة التي استخدمت مروحية أيضا في هذه العملية.

ودعت قوات الإطفاء الأشخاص، الذين تواجدوا في المنطقة وقت وقوع الصاعقة التوجه على الفور للحصول على رعاية طبية في حال ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالصاعقة.