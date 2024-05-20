ثقافة المنيا تناقش إنجازات مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري في ديرمواس

قالت رحاب توفيق مدير عام فرع ثقافة المنيا، إن الهيئة العامة لقصور الثقافة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، تقيم باقة من الفاعليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة المنيا، تتناول إنجازات "مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري".

ونظم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصري"، حاضرها حماده محمد مدير بيت الثقافة، تناول فيها إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2019 لمبادرة حياة كريمة والتي تهدف إلى النهوض ورعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والنهوض بالقرية المصرية خاصة الأكثر فقرا وتوفير حياة كريمة.

وأضاف المحاضر، أن هذه المبادرة يشارك بها نحو 20 وزارة و23 من منظمات المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة بشكل خاص وهم كبار السن والأسر الفقيرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل والأيتام.

كما تهدف المبادرة إلى تطوير القرية المصرية من خلال مشروعات البنية التحتية وخاصة الصرف الصحي للقضاء على نظام الصرف البلدي والذي يلوث المياه الجوفية في ظل احتياجنا لكل قطرة مياه كذلك تطوير شبكات المياه والكهرباء وتوصيل الغاز الطبيعي وتطوير الخدمات التعليمية والصحية ومن ذلك مبادرة القضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار كذلك ضمن هذه المبادرة، القضاء على العشوائيات وتوفير سكن كريم لسكان هذه المناطق.