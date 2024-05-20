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تعتزم شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا إنشاء مصنع في سنغافورة بقيمة مليار ونصف المليار دولار لانتاج الأدوية المترافقة للأجسام المضادة، حيث تخطط لتعزيز قدرتها على إنتاج الجيل التالي من علاجات السرطان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن الشركة قولها في بيان لها اليوم الاثنين ، إن المصنع سيكون بمثابة أول منشأة للأدوية المترافقة في أسترازينيكا ، حيث تصنع الأدوية من البداية إلى النهاية.

ومن المقرر افتتاحه في عام 2029 وإنه سيكون حيادي الكربون من البداية.

ويعمل الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت على ضمان قيام أسترازينيكا بتوريد الأدوية بشكل مستقل إلى الأسواق الرئيسية حيث تتجه الولايات المتحدة إلى تقليل اعتماد الصناعة على الصين.

وقد كشف نقص العقاقير أثناء فترة جائحة كورونا أيضا عن الحاجة إلى الانتاج المحلي.

وقال سوريوت في مارس الماضي على هامش منتدى بوآو الأسيوي، :"نحن ننظم أنفسنا حتى نتمكن من تزويد الولايات المتحدة وأوروبا بشكل مستقل" .