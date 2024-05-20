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عين المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الإثنين، النائب الأول للرئيس محمد مخبر، قائما بأعمال الرئيس، غداة وفاة الرئيس إبراهيم رئيسى فى حادث تحطم مروحية.

كما أمر خامنئي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة خمسة أيام في أعقاب وفاة رئيسي، الذي كان يتولى الرئاسة منذ عام 2021.

ووصف خامنئي رئيسي بأنه كان "لا يكل"، وقال إن الشعب الإيراني فقد "شخصا ذي قيمة ومخلصا".

وبحسب البروتوكول، فمن المتوقع أن يصير مخبر رئيسا مؤقتا للبلاد. ويتعين الآن إجراء انتخابات جديدة في غضون 50 يوما.

ولقي رئيسي وثمانية ركاب آخرين، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، حتفهم إثر سقوط مروحيتهم أمس الأحد فوق منطقة جبلية في محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة في شمال غرب البلاد، وسط ضباب كثيف.