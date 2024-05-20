انتقادات للرئيس البولندي بسبب تقديمه العزاء لإيران في وفاة رئيسي

تعرض الرئيس البولندي أندريه دودا لانتقادات من مواطنيه البولنديين لتشبيهه وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية بوفاة الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي في تحطم طائرة قبل 14 عاما.

وأعرب دودا عن تعازيه للشعب الإيراني، وقال في منشور على موقع "اكس" إن دولا قليلة لديها صفحات مأساوية مثل هذه في كتب التاريخ لديها.

وقال دودا "ولكن نحن البولنديون، الذين تأثروا بتحطم طائرة الحكومة البولندية في سمولينسك في روسيا في عام 2010 نعرف شعور الصدمة والفراغ الذي يبقى في قلوب الشعب والدولة في أعقاب الخسارة المفاجئة لأفراد من النخبة السياسية والاجتماعية، بعد الخسارة المفاجئة للأحباء والأصدقاء".

وقال العديد من البولنديين إنهم شعروا بالاستياء من تشبيه دودا للرئيس البولندي الراحل بالرئيس الإيراني رئيسي، الذي تردد أنه كان مسؤولا عن إعدم آلاف المعارضين السياسيين الإيرانيين في عام 1988.

وقال مواطن بولندي إن "دودا يعرب عن حزنه بشأن مجرم وحليف لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وأرفق منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تظهر معارضين إيرانيين تم شنقهم من رافعة.