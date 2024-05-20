عقب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لا يتوقع ساسة بارزون في الائتلاف الحاكم بألمانيا حدوث أي تغير في مسار السياسة الإيرانية.

وقال زعيم حزب الخضر أوميد نوريبور في تصريحات لمجلة "دير شبيجل" الألمانية: "كان رئيسي شخصيا مسؤولا عن العديد من الأحكام الظالمة والإعدامات، والآن لن يكون بالمقدور محاكمته. وحتى من دون هذا المتشدد، سيظل النظام عدوانيا".

كما حذر الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، بيجان جير-ساراي، من التوهم بأن إيران ستغير الآن أجندتها الجيوسياسية، وقال في تصريحات لنفس المجلة إن وفاة رئيسي لن تغير السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، موضحا أن القرارات المحورية في النظام السياسي الإيراني يتخذها المرشد الديني آية الله علي خامنئي، وليس الرئيس.

وقال جير-ساراي في تصريحات أخرى لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية إن التحديات لا تزال كما هي بالنسبة للسياسة الألمانية والأوروبية، وأضاف: "نحن بحاجة إلى استراتيجية جديدة تجاه إيران"، معتبرا التركيز فقط على الاتفاق النووي خطأ كبيرا، موضحا أنه تم أيضا تجاهل أن الإيرانيين أسسوا بجانب ذلك برنامجهم الصاروخي الخاص وزعزعوا استقرار المنطقة بأكملها.

وفي المقابل، أعرب خبير الشؤون الخارجية في الحزب الديمقراطي الحر، أولريش ليشته، عن أمله الحذر في أن تتمكن القيادة الإيرانية من اتخاذ مسار جديد بعد وفاة المتشدد رئيسي، وقال لـ"دير شبيجل": "أمام المرشد الأعلى خامنئي الآن فرصة أخرى لاعتدال سياسة بلاده".

ويرى خبير شؤون السياسة الخارجية في حزب المسيحي الديمقراطي، يورجن هارت، أن هناك فرصة ضئيلة للتغيير. وقال هارت للمجلة: "الكثير من الناس، وليس فقط في إيران، يأملون الآن في التغيير.. سيواجه نظام الملالي الذي عفا عليه الزمن مشكلات في إيجاد بديل للرئيس عبر شخص يتمتع بنفس السطوة في غضون فترة قصيرة. لقد اشتعلت الآن الصراعات على قمة السلطة من جديد".