نشرت وكالات الأنباء الإيرانية اليوم الاثنين، المشاهد الأولى من العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي التي سقطت في محافظة أذربيجان الشرقية.



وقال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه لا أثر لوجود أحياء ممن كانوا على متن مروحية رئيسي.

من الجدير ذكره، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كان أيضا على متن مروحية الرئيسي الإيراني، بالإضافة إلى محمد علي آل هاشم ممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية، ومالك رحمتي محافظ أذربيجان الشرقية.

وتحطمت مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية، في ظروف جوية سيئة.

وقادت فرق الإنقاذ منذ ساعات عصر أمس الأحد، جهودا كثيفة للوصول إلى مكان الحادث، وقد عوقت الظروف الجوية والضباب والأمطار، وصول الآليات، ما دفع فرق راجلة إلى تمشيط المكان بحثا عن الحطام.