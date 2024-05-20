هيلاس فيرونا يضمن البقاء في الدوري الإيطالي

ضمِن هيلاس فيرونا بقاءه في الدوري الإيطالي بفوزه الثمين على مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الأخير وأول الهابطين، 2-1، الإثنين في ختام المرحلة قبل الأخيرة "37"

وسجل السلوفاكي توماس سوسلوف (22) وميكايل فولورونشو (45+3) هدفي فيرونا، وجوليو ماجيروي (90) هدف ساليرنيتانا.

وحقق فيرونا الأهم بفوزه على ساليرنيتانا وارتقى إلى المركز 13 برصيد 37 نقطة مستفيداً من تعادل أودينيزي الـ17 مع إمبولي الـ18 1-1 الأحد، حيث ابتعد عن الأول بفارق ثلاث نقاط وعن الثاني، صاحب آخر المراكز المؤدية إلى الدرجة الثانية، بفارق أربع نقاط قبل مرحلة من نهاية الموسم.

واستفاد كالياري الـ15 برصيد 36 نقطة من فوز فيرونا وضمن بدوره بقاءه.

وانحصرت المنافسة على البقاء بين فروسينوني الـ16 (35) وأودينيزي الـ17 (34) وإمبولي الـ18 (33).

ويحتاج الأول إلى التعادل فقط للاستمرار في دوري الأضواء، وقد يكون ذلك كافياً لأودينيزي في حال تعثّر إمبولي المطالب بالفوز على روما لتفادي اللحاق بساليرنيتانا وساسوولو إلى الدرجة الثانية.

وفي المرحلة الأخيرة الأحد المقبل يلعب فروسينوني مع أودينيزي، وإمبولي مع روما.