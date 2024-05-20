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35 مليار دولار مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الإجمالي الاقتصادي للجزائر

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 10:18 م | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 10:18 م

قال وزير الزراعة الجزائري يوسف شرفة، اليوم الاثنين، إن مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد بلغت 35 مليار دولار.

وأكد شرفة، في افتتاح النسخة الـ24 للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، أن " القطاع يشهد ديناميكية كبيرة ويمثل رافدا رئيسيا للأمن الغذائي الوطني".

كما كشف عن أن قطاع الزراعة في الجزائر يساهم بأكثر من ربع اليد العاملة الوطنية، أي بـ 2ر7 مليون عامل، وبنسبة 75 % من تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية.

كما شدد، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة على مساهمة الجزائر واستمرارها في بذل الجهود لترقية الاقتصاد في القارة الافريقية، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، من خلال تعزيز الزراعات الصحراوية وتطوير الاستثمارات في إطار التعاون جنوب-جنوب.

ويشارك في الصالون الدولي للزراعة، 39 دولة وأكثر من 700 عارض، منهم 60 % عارضون جدد، و59 % عارضون دوليون، مع توقع حضور 35 ألف زائر.


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