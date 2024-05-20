سفير مصر السابق لدى إسرائيل: إيران سترفع يدها عن غزة بعد مصرع إبراهيم رئيسي

قال السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدي إسرائيل وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إنّ «تنظيم الجهاد الإسلامي في غزة سيتأثر بشكل كبير جدًا بعد مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي».

وأضاف في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الجهاد الإسلامي أكبر تنظيم موجود في غزة مرتبط بإيران.

وتوقع أن «تبتعد إيران بعض الشيء وترفع يدها عن غزة في الفترة المقبلة، بعد وفاة رئيسي، لأنها كانت متهمة بأنها طرف فيما يحدث داخل القطاع».

وأوضح أن «إيران تركز على حزب الله اللبناني، ذراعها الأساسي في المنطقة، والذي سبب إشكالية كبيرة لإسرائيل على مدار العقود الماضية».

ومن المقرر إقامة مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في إيران غدا الثلاثاء، بعدما لقيا حتفهما في تحطم مروحية.

وأفادت وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، بأن المراسم سوف تقام في شمال غرب البلاد في مدينة تبريز في الصباح، يليها مراسم في مدينة قم.

ولقي رئيسي وأمير عبد اللهيان مصرعهما أمس الأحد، في تحطم مروحية على متنها سبعة أشخاص آخرين، وسط ضباب كثيف في منطقة جبلية فوق محافظة أذربيجان الشرقية، خلال العودة من اجتماع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.