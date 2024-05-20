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أثار اختفاء مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، جراء تحطم طائرته، جدلا واسعا حول احتمال تورط فاعلين في الحادث.

وتسرد جريدة "الشروق" أشهر الصراعات الدولية التي خاضها رئيسي خلال الـ4 أعوام الماضية من رئاسته قبل تعرضه لحادثة المروحية ووفاته.

• إسرائيل العدو الأول

احتدم الصراع الإيراني الإسرائيلي تزامنا مع انطلاق عملية طوفان الأقصي إذ وفقا لـ"التايمز" الإسرائيلية دعمت إيران جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية لشن هجمات ضد السفن الإسرائيلية بمضيق باب المندب باستخدام الصواريخ الباليستية الإيرانية ما أدى لإصابة أكثر من 100 سفينة متجهة لدولة الاحتلال.

كما شن الحرس الثوري الإيراني، هجوما مباشرا على سفينة إسرائيلية خلال عمليات طوفان الأقصى، وفقا لأيجيان نيوز إنترناشونال.

ودعمت إيران أيضا الفصائل المعروفة بالمقاومة الإسلامية في العراق والتي شنت عشرات الهجمات الصاروخية وباستخدام الطائرات المسيرة على دولة الاحتلال.

وبلغت العداوة ذروتها بين إيران والكيان الإسرائيلي بعد الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية بالعاصمة السورية دمشق.

وردت إيران وفقا لواشنطن بوست بهجمة صاروخية وبالطائرات المسيرة شملت إطلاق 200 سلاح نحو دولة الاحتلال في عملية الوعد الصادق.

• أمريكا العدو التاريخي لإيران

تتسم العلاقات الأمريكية الإيرانية بالصراع المستمر منذ الثورة الإسلامية الإيرانية ولكن خلال فترة حكم رئيسي شهدت التوترات منحنى مختلف مع قيام الحرس الثوري الإيراني بهجمات مباشرة على مناطق استراتيجية هامة تخضع للنفوذ الأمريكي.

وذكرت رويترز، أنه في مارس 2022، استهدف الحرس الثوري كردستان العراق حيث القوات الكردية المتعاونة مع أمريكا بعشرات الصواريخ الباليستية وكررت إيران نفس الضربات الصاروخية على كردستان العراق في سبتمبر من نفس العام وفقا لفرانس برس.

احتجز الحرس الثوري، في نفس العام، سفنا أمريكية وفقا لفويا نيوز ما أدى لحشد قوات أمريكية بالبحر الأحمر استعدادا للتدخل.

ضربت طائرة درونز لجماعات عراقية موالية لإيران وفقا للواشنطن بوست قاعدة أمريكية بالأردن أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الأمريكيين.

• عداوة أوكرانية ودول الغرب

اتخذت إيران موقفا معاديا لدول الغرب الداعمة لأوكرانيا وعلى رأسهم أمريكا بعد اختيار إيران الدعم العسكري لروسيا في حربها مع أوكرانيا.

وثقت الجارديان البريطانية إرسال إيران للأسلحة لروسيا عبر أراضي العراق في يوليو 2022، كما وثقت سي إن إن دعم إيران لروسيا بطائرات الدرونز في أكتوبر من نفس العام لتعويض تراجع كميات السلاح الروسي المستخدم للحرب.

ورصدت واشنطن بوست إرسال إيران لخبراء عسكريين للمشاركة بالدعم الفني في الحرب.

• باكستان وعداوة مأقتة

شنت إيران يناير الماضي هجوما صاروخيا علي جنوب شرق باكستان أوقع خسائر بشرية ومادية ردت عليه باكستان بضربة جوية وفقا للتيليجراف البريطانية.

سافر وزير الخارجية الإيراني لباكستان لتهدئة الوضع كما أكد رئيس الوزراء الباكستاني استقرار الوضع الدبلوماسي بعد الضربات المتبادلة.