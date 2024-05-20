انطلاق ورشة لتدريب الشباب على فن الموزاييك بثقافة الإسكندرية

شهد قصر ثقافة الأنفوشي أولى فعاليات الورشة التدريبية التي أطلقتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، بعنوان "دور تتطور" بمحافظة الإسكندرية، بهدف التدريب على إعادة تدوير المخلفات البيئية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

الورشة تدريب الفنانة هبة حسن، وتستمر حتى 9 يونيو المقبل، ويتم خلالها تعريف الشباب بأساسيات فن الموزاييك وتدريبهم على تصميم عناصر نباتية مستوحاة من فنون منطقة شرق آسيا باستخدام أوان ومسطحات زجاجية، وذلك بهدف تعزيز فكرة المشروعات الصغيرة.

وأطلقت هيئة قصور الثقافة فعاليات الورشة بعدة محافظات مصرية منها الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الفيوم، ومطروح سعيا لاستثمار طاقات الشباب وتدريبهم على ورش حرفية حسب البيئات المحلية.