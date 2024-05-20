وكيل الزراعة بالوادي الجديد: توريد أكثر من 310 آلاف طن قمح داخل وخارج المحافظة

قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن ما تم توريده من القمح إلى الآن نحو 310 آلاف و977 طنا داخل الصوامع بالمحافظة وكميات تم توريدها إلى الصوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة، مؤكدا أن القطاع الزراعى يواصل متابعة عملية التوريد التي تتم بصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة من خلال أعضاء لجان الإستلام بجانب التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأشار إلى التنسيق مع التموين على المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أية معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الإستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، موضحا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، علاوة على توريد كميات الى صوامع وشركات المطاحن خارج المحافظة.

وذكر أن لجان فرز وإستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها، من خلال سحب العينات من سيارات نقل كميات القمح.