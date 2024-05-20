أكدت السلطات الإيرانية الرسمية، اليوم، مصرع الرئيس الإبراني إبراهيم رئيسي جراء حادث تحطم مروحية كانت تقله مع عدد من المسئولين البارزين الآخرين في "ظروف جوية سيئة" في محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان ينظر إلى رئيسي (63 عاماً) على نطاق واسع على أنه أحد المقربين الموثوقين للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي. وانتخب رئيسي رئيساً عام 2021 بعد مسيرة مهنية بارزة كشخصية محافظة متشددة في القضاء الإيراني. كما كان يعتبر خليفة محتمل لخامنئي، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وعلى مدار ثلاثة أعوام، أشرف رئيسي على تشديد القيود المتعلقة بملابس النساء، وحملة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وجهود لتوسيع النفوذ الإقليمي لإيراني، بجانب أول هجوم إيراني مباشر على إسرائيل.

* الصعود عبر منبر القضاء

كان رئيسي عنصراً أساسياً في المؤسسة الإيرانية المتشددة منذ شبابه. وولد في مدينة مشهد شمال شرق إيران، وكان مراهقاً في بداية الثورة الإيرانية. وبعمر 20 عاماً، تم تعيينه مدعياً عاماً في مدينة كرج.

وفي السنوات التالية، شق رئيسي طريقه عبر النظام القضائي، حيث دافع عن الجمهورية الوليدة ضد المعارضين. وشغل منصب المدعي العام لطهران، بصفته رئيساً لمكتب التفتيش العام لمكافحة الفساد والمدعي العام للمحكمة الخاصة لرجال الدين.

وفي النهاية، صعد رئيسي إلى أحد الأدوار الأكثر قوة في الحكومة، وهو رئيس السلطة القضائية. وهناك، عزز صورته كقائد مناهض للفساد مع العمل على القضاء على معارضي النظام.

وقد ربطته جماعات حقوقية بالإعدامات المدفوعة سياسياً وحالات السجن غير العادلة. وقالت منظمة العفو الدولية إن رئيسي كان عضوا في ما اسمته بـ"لجنة الموت"، التي بتوجيهات المرشد الراحل الخميني "أخفت قسريا وأعدمت آلاف المعارضين في السجون قرب طهران عام 1988 مع اقتراب الحرب الإيرانية العراقية من نهايتها.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيسي عام 2019 بسبب كونه المعين السياسي للمرشد الأعلى الإيراني، الذي قالت الوزارة إن شبكته "قمعت الشعب الإيراني، وصدرت الإرهاب، ودفعت سياسات مزعزعة للاستقرار حول العالم".

وقال مسئولون بوزارة الخزانة إن رئيسي "شارك في الحملة القمعية للنظام" على احتجاجات الحركة الخضراء بعد "الانتخابات الفوضوية" لعام 2009، وشارك فيما تسمى بـ"لجنة الموت" عام 1988.

* انتخابه رئيسا لإيران في يونيو 2021

بفوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2021 على حسن روحاني، الرئيس السابق المعتدل نسبياً، أعاد الرئاسة إلى التيار المحافظ المتشدد. ولم تكن النتيجة مفاجئة، حيث اعتبر رئيسي مرشح خامنئي، وتحركت المؤسسة الدينية لدعم انتخابه وعرقلة المنافسين، بحسب "واشنطن بوست".

وفي حين وقعت حكومة روحاني الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العظمى ومن بينها الولايات المتحدة، كان رئيسي لا يفضل التعامل دبلوماسيا مع الولايات المتحدة.

*إخماد الانتفاضة المناهضة للحكومة (2022-2023)

أشعلت وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني خلال احتجازها لدى الشرطة انتفاضة شعبية، مثلت أحد أخطر التحديات على النظام الإيراني منذ ثورة عام 1979. واحتشد آلاف الإيرانيين، بقيادة النساء والشباب، للتعبير عن الاستياء من القمع والإهمال الاقتصادي.

وردت الحكومة، بقيادة رئيسي، بإرسال قوات الأمن لقمع الاحتجاجات بعنف، مما أسفر عن مقتل المئات وإصابة واعتقال الآلاف.

* الهجوم على إسرائيل في أبريل 2024

انخرطت إيران في حرب ظل مع إسرائيل امتدت على مدار عقود. وتصاعدت الحرب في أبريل عندما شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر على تل أبيب، حيث أطلقت أكثر من 300 صاروخ وطائرة بدون طيا (درونز).

وجاء الهجوم رداً على غارة جوية إسرائيلية على مجمع دبلوماسي إيراني في العاصمة السورية دمشق، أسفرت عن مقتل قادة إيرانيين بارزين في الحرس الثوري