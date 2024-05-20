المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا تمنع زوما من الترشح في الانتخابات البرلمانية

قضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا بأنه لا يمكن للرئيس السابق جاكوب زوما الترشح لعضوية البرلمان في الانتخابات المقررة الشهر الجاري.

ويحمل قرار المحكمة الدستورية خطر قيام أنصار حزب " مخونتو ويسيزوي" الذي ينتمي إليه زوما، بإثارة الاضطرابات في الفترة السابقة على الانتخابات المقررة في 29 أيار/مايو أو الطعن على النتيجة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. وتوعد قادة الحزب بزعزعة استقرار الانتخابات في حال مُنع زوما من المشاركة.

وسعت لجنة الانتخابات في جنوب أفريقيا إلى إبطال حكم أصدرته محكمة أدنى درجة للسماح بخوض زوما الانتخابات، رغم إدانته جنائيا بازدراء القضاء.

ويمنع الدستور في جنوب أفريقيا أي شخص صدر بحقه حكم بالسجن أكثر من 12 شهرا من أن يكون عضوا بالبرلمان. وأدين زوما بازدراء القضاء بعدما رفض الإدلاء بشهادته في استجواب قضائي في فساد على نطاق صناعي وقع خلال فترة ولايته رئيسا للبلاد والتي استمرت تسع سنوات تقريبا.