وزيرة الثقافة: عدد المتقدمين لجائزة للدولة للمبدع الصغير هذا العام غير مسبوق

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن عدد المتقدمين لجائزة للدولة للمبدع الصغير هذا العام، تخطى 10 آلاف متقدم في كل الفروع، مؤكدة أنه رقم غير مسبوق.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن الجائزة تقدم لها للمرة الأولى متسابقون مصريون مقيمون بالخارج، بالتعاون مع وزارة الهجرة، قائلة إن عددهم تخطى الـ100.

وأوضحت أن فروع الجائزة تشمل: كتابة القصة والشعر، والمسرح، والعزف على الآلات الموسيقية، والغناء، والابتكارات العلمية، موضحة أن أعداد المتقدمين تتنوع بين التخصصات المختلفة.

ولفتت إلى أن «أعداد البنات كبيرة في مجالات الفنون والآداب، بينما تزداد أعداد الذكور في الابتكارات العلمية».

وأشادت بالإقبال الكبير على التقدم للجائزة من محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لافتة إلى أن عدد المتقدمين من أسيوط 3679 موهبة، والوادي الجديد 770، وشمال سيناء 341.

وذكرت أن الوزارة تقيم حفلًا كبيرًا في دار الأوبرا للموهوبين في الغناء، وصالونات ثقافية للموهوبين في القصة والأدب، كما تقيم معارض للموهوبين في الرسم.

واعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، نتيجة جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها الرابعة 2024م، وأعلنت أسماء الفائزين بها.

وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها، لما شهدته جائزة الدولة للمبدع الصغير، هذا العام، من إقبال كبير للمواهب الصغيرة الواعدة.