مرور القاهرة يُغلق شارع محمد عبده لتطوير منزل زينب خاتون

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أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، اليوم الإثنين، شارع محمد عبده والمتواجد أمامه منزل زينب خاتون بمنطقة الباطنية في الدرب الأحمر، تزامناً مع تنفيذ مشروع ترميم وصيانة وإعادة توظيف منزل زينب خاتون الأثري.

وقال مصدر أمني إن أعمال الإغلاق بدأت من اليوم الإثنين بسبب أعمال الصيانة بالمنزل ولتنفيذ تركيب الشدات المعدنية.

وأكد المصدر أن تنفيذ أعمال الصيانة ستكون على مدار اليوم والعمل مستمرًا ليلاً ونهارًا ابتداءً من الساعة 12 صباحًا من اليوم الإثنين.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال في المنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.