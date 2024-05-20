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وفاة امرأة أصيبت اثناء عملية انقاذ من الفيضانات في غربي ألمانيا

د ب أ
نشر في: الإثنين 20 مايو 2024 - 2:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 مايو 2024 - 2:08 ص

توفيت امرأة كانت قد أصيبت خلال عملية إنقاذ بسبب الفيضانات في ساربروكن بولاية سارلاند غربي ألمانيا متأثر بجراحها، وفقا لما قاله مسؤولين يوم الأحد.

وقال مسؤول بمجلس بلدية ساربروكن إن المرأة/67 عاما/ توفيت ليل الأحد.

وكانت المرأة قد تعرضت للاصطدام من مركبة طوارئ يوم الجمعة. وورد أن المرأة توفيت متأثرة بجراحها في المستشفى.

وقال متحدث باسم وزارة داخلية ولاية سارلاند إن المرأة كانت قد أصيبت في حادث خلال عملية إنقاذ. وأضاف المتحدث" أنها استسلمت الآن لجراحها في المستشفى".

وتسببت الكميات الضخمة من الأمطار في فيضانات وانهيارات أرضية وغرق الطرقات والأقبية في سارلاند وولاية راينلاند بالاتينات المجاورة خلال الأيام الأخيرة.

وفي راينلاند بالاتينات وحدها، كان هناك أكثر من ألف استدعاء لخدمات الطوارئ.

وقال أوفه كونرات عمدة ساربروكن "أشعر بحزن عميق لهذا الخبر الحزين". ووصف "الحادث المأساوي" بأنه "مأساة مروعة".

وأشار العمدة أيضا إلى أن سلطات الإغاثة في حالات الكوارث طلبت عدم تقديم المزيد من المعلومات حول الحادث أو الضحية حتى إشعار آخر.

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