رئيس الهلال الأحمر الإيراني: انتهاء البحث ونقل جثامين رئيسي ومرافقيه إلى روضة الشهداء

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صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني اليوم الاثنين، بأن جثامين الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه ستنقل الى روضة الشهداء في تبريز، مع إعلان انتهاء عملية البحث والتحقيق لفرق الإنقاذ في سقوط المروحية التي كانت تقلهم.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء عن بير حسين كوليوند قوله: "إن عملية البحث قد انتهت".

وأشارت الوكالة إلى أن المروحية التي كانت تقل رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث في طريق العودة إلى مدينة تبريز لتدشين مشروع تحسين جودة مصفاة تبريز، وتحطمت في غابات ديزمار الواقعة بين قريتي اوزي وبير داود بمنطقة ورزقان في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وكان من بين ركاب المروحية وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل الولي الفقيه وإمام جمعة تبريز آية الله سيد محمد علي آل هاشم ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي.