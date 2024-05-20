أطفال يعثرون على قذيفة مدفعية غير منفجرة من مخلفات الحرب في منطقة فيضانات بألمانيا

عثر أطفال على قذيفة مدفعية من مخلفات الحرب العالمية الثانية خلال لعبهم في جدول مائي بالقرب من بلدة فولكلينجن بولاية زارلاند الألمانية المتضررة من الفيضانات.

وقالت الشرطة مساء أمس الأحد إن الأطفال عثروا على الجسم أول أمس السبت بعد أن أزاحته مياه الفيضانات على الأرجح.

وبعد الفحص الدقيق تبين أن الجسم قذيفة أمريكية من الحرب العالمية الثانية.

وقالت الشرطة في بيان إن خدمة التخلص من الذخائر المتفجرة التابعة للشرطة تعاملت مع القذيفة، مضيفة أنه لا يوجد أي خطر على السكان.

ومن المعتاد العثور في ألمانيا على ذخائر غير منفجرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، والتي كانت نتاج حملات القصف التي شنتها قوات الحلفاء والسوفيت. ويتم إبطال مفعول معظمها بواسطة خبراء إبطال مفعول القنابل دون وقوع أي حوادث.