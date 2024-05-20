ماليزيا تعرب عن تعازيها في وفاة الرئيس الإيراني

أكد رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، أن بلاده ستواصل العمل مع إيران من أجل تحسين أوضاع شعبي البلدين والعالم الإسلامي، رغم وفاة الرئيس الايراني في حادث تحطم مروحية كانت تقله مع الوفد المرافق له.

وأفادت صحيفة "ذا ستار" الماليزية بأن أنور أعرب اليوم الاثنين، عن تعازيه في وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، اللذين لقيا حتفهما في حادث مأساوي، وقال أنور إنه سيفي بالعهد الذي قطعاه.

وذكر رئيس الوزراء الماليزي: "أشعر بحزن عميق بسبب الوفاة المأساوية لإبراهيم رئيسي وحسين أمير والعديد من المسؤولين الآخرين في جمهورية إيران الإسلامية... أقدم التعازي القلبية للشعب الإيراني خلال هذا الوقت العصيب للغاية".

وكتب أنور على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "رحم الله أرواحهم وجعلهم من الصالحين".

ولقي الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، حتفهم إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية. وكان الوفد المرافق لرئيسي يضم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، آیة الله آل هاشم والفريق الأمني للرئيس الإيراني وبعض المسؤولين الآخرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية رسمية قد ذكرت يوم أمس الأحد أن مروحية الرئيس تعرضت لـ" هبوط صعب" في شمال غربي البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.

واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح اليوم الاثنين وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.

وتم تعيين النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، لشغل منصب رئيس الدولة لمدة 50 يوما حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.