أظهرت بيانات رسمية ماليزية نشرت اليوم الاثنين تراجع الفائض التجاري لماليزيا خلال أبريل الماضي عن مارس وتقديرات المحللين.

سجلت ماليزيا خلال الشهر الماضي فائضا تجاريا بقيمة 7ر7 مليار رينجت ماليزي (64ر1 مليار دولار) مقابل فائض قدره 60ر12 مليار رينجت خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون فائضا بقيمة 70ر11 مليار رينجت.

جاء تراجع الفائض التجاري على خلفية انخفاض واردات ماليزيا خلال الشهر الماضي بوتيرة أبطأ من تراجع الصادرات.

وتراجعت الواردات خلال أبريل الماضي بنسبة 6ر7% شهريا في حين زادت بنسبة 6ر15% سنويا، وهو ما يقل عن توقعات المحللين الذين توقعوا نموها بنسبة 4ر16% سنويا. في المقابل تراجعت الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر10% شهريا في حين زادت بنسبة 1ر9% سنويا، مقابل توقعات بنمو سنوي بمعدل 4ر13%.