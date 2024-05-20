نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي يتوقع خفض الفائدة البريطانية خلال الصيف

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قال بن برودبنت نائب محافظ بنك إنجلترا المركزي إن البنك قد يخفض سعر الفائدة الرئيسية خلال الصيف الحالي.

وأضاف نائب المحافظ المنتهية ولايته أنه إذا استمر تطور الأمور الاقتصادية كما نتوقع، فسيكون من الواجب تخفيف السياسة النقدية.

وأشار برودبنت إلى أن التأثير المباشر لجائحة فيروس كورونا المستجد والحرب في أوكرانيا على تضخم أسعار المستهلك يتلاشى.

في الوقت نفسه يمر الاقتصاد بآثار الجولة الثانية الأكثر استمرارا للارتفاع السابق في التضخم المحلي".

وأضاف أن مدة استمرار هذا الوضع غير واضحة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن يكون انحسار الصدمة التضخمية غير متماثل بما يعني أن آثار الجولة الثانية من ارتفاع الأسعار والأجور المحلية ستستغرق وقتا أطول مما استغرقته لكي تظهر.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في بريطانيا حاليا يبلغ 25ر5% وهو أعلى مستوى له منذ أوائل 2008.