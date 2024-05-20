أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن حزنه لمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إثر حادث تحطم مروحية أمس الأحد، وقال إن الهند تقف إلى جانب إيران في "هذا الوقت العصيب".

ونقلت قناة "نيودلهي تي في" عن مودي القول: "أشعر بحزن عميق وصدمة بسبب الوفاة المأساوية للدكتور سيد إبراهيم رئيسي، رئيس جمهورية إيران الإسلامية. سنظل نتذكر دائما مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند وإيران. أقدم التعازي القلبية لعائلته وللشعب الإيراني. الهند تقف مع إيران في هذا الوقت العصيب".

ولقي الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، حتفهم إثر تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية. وكان الوفد المرافق لرئيسي يضم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية، مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز، آیة الله آل هاشم والفريق الأمني للرئيس الإيراني وبعض المسؤولين الآخرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة.

وكانت تقارير إخبارية إيرانية رسمية قد ذكرت يوم أمس الأحد أن مروحية الرئيس تعرضت لـ" هبوط صعب" في شمال غربي البلاد في أعقاب لقاء بين رئيسي ورئيس أذربيجان المجاورة إلهام علييف.

واستمرت عملية البحث والإنقاذ حتى صباح اليوم الاثنين وتعقدت بسبب الظروف المناخية الصعبة، وعثر في صباح اليوم على حطام الطائرة وتم تأكيد مقتل جميع من كان على متنها.

وسوف يشغل النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، منصب رئيس الدولة لمدة 50 يوما حتى إجراء انتخابات رئاسية جديدة.