بصفته نائباً للرئيس الإيراني، من المتوقع أن يصبح محمد مخبر الرئيس المؤقت للبلد، الذي سيساعد في تنظيم انتخابات رئاسية من شأنها أن تجرى في غضون 50 يوما.

• من هو محمد مخبر؟

ولد مخبر في الأول من سبتمبر عام 1955، مثل رئيسي، ويعتبر مقرباً من المرشد الاعلى علي خامنئي، الذي يرجع له القول الفصل في جميع شئون البلد. وقد أصبح مخبر النائب الأول للرئيس عام 2021 عندما تم انتخاب رئيسي رئيساً لإيران.

وكان مخبر جزءاً من فريق من المسئولين الإيرانيين الذين زاروا موسكو في أكتوبر الماضي، واتفقوا على إرسال صواريخ أرض-أرض والمزيد من الطائرات بدون طيار إلى الجيش الروسي، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عن مصادر حينها.

كما كان بين أفراد الفريق أيضاً مسئولان بارزان من الحرس الثوري الإيراني ومسئول من المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان مخبر في السابق رئيساً لـ"سيتاد"، وهو صندوق للاستثمارات مرتبط بالمرشد الأعلى.

وفي عام 2010، وضع الاتحاد الأوروبي مخبر على قائمة الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات بسبب المشاركة في "أنشطة الصواريخ النووية والباليستية"، وبعد عامين، رفعته من القائمة.

وفي عام 2013، وضعت وزارة الخزانة الأمريكية "سيتاد" و37 شركة أشرف عليها الصندوق على قائمة الكيانات المستهدفة بالعقوبات.

وكان قد جرى إنشاء "سيتاد" بموجب أمر أصدره المرشد الأعلى الراحل، روح الله الخميني. وقد وجه المساعدين ببيع وإدارة الممتلكات التي يفترض أنه تم التخلي عنها خلال سنوات الفوضى التي تلت الثورة الإيرانية عام 1979، وتوجيه الجزء الأكبر من العائدات إلى الأعمال الخيرية.

• علامَ ينص الدستور الإيراني؟

وتنص المادة (131) من الدستور الإيراني على أنه في حالة وفاة أو غياب رئيس الجمهورية لأكثر من شهرين "يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية مهام رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة (المرشد الأعلى)".

وبناء على ذلك، سيتولى مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني مهام الرئيس بالإنابة، حتى يتم انتخاب رئيس جديد في غضون 50 يوما.

• قيادة اجتماع حكومي طارئ

ووفقاً لصحيفة "جارديان" البريطانية، قاد مخبر اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء في أعقاب إعلان مصرع رئيسي جراء تحطم طائرة مروحية كانت تقله والوفد المرافق له.

وخلال بيان، قدمت الحكومة التعازن للمرشد الأعلى والأمة الإيرانية، وقالت إنها ستواصل العمل "دون انقطاع". كما نعى الوزراء الرئيس الراحل و"جهوده الدؤوبة".